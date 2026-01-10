Friday's Scores

news
By The Associated Press
19 hours ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Ann Arbor Gabriel Richard, Mich. 43, Notre Dame Academy 35

Archbold 54, Liberty Center 37

Baltimore Liberty Union 47, Cols. Hamilton Twp. 34

Bard Early College 27, Cle. E. Tech 23

Bellefontaine Benjamin Logan 40, Lewistown Indian Lake 37

Berea-Midpark 46, Olmsted Falls 45

Berlin Center Western Reserve 68, N. Jackson Jackson-Milton 46

Blanchester 40, Bethel-Tate 37

Chagrin Falls 37, Burton Berkshire 32

Cin. DePaul Cristo Rey 44, Cin. Oyler 22

Cin. Madeira 48, N. Bend (Cleves) Taylor 37

Circleville 62, Amanda-Clearcreek 40

Cle. Hay 88, Cle. Glenville 2

Cle. John Marshall 64, Cle. JFK 28

Cols. Africentric 67, Cols. Eastmoor 34

Cols. Bexley 29, Whitehall-Yearling 23

Cols. Briggs 58, Columbus South 19

Cols. Centennial 78, Columbus International 50

Cols. Linden-McKinley 54, Cols. Whetstone 28

Cols. Walnut Ridge 73, Cols. Marion-Franklin 12

Cols. Wellington 65, Grove City Christian 57

Columbiana Crestview 77, Ravenna SE 38

Delaware Buckeye Valley 50, CSG 43

Delta 48, Bryan 44

Dublin Coffman 47, Cols. Upper Arlington 39

Edon 43, W. Unity Hilltop 29

Fairfield Christian 57, Corning Miller 43

Garrettsville Garfield 45, Warren Champion 38

Gorham Fayette 56, Pettisville 38

Granville 48, Mt. Vernon 34

Hamler Patrick Henry 45, Metamora Evergreen 21

Hilliard Darby 43, Thomas Worthington 32

Jackson Lumen Christi, Mich. 70, Tol. St. Ursula 28

Johnstown 47, Johnstown Northridge 41

Lancaster 45, Reynoldsburg 29

Lancaster Fisher Cath. 53, Millersport 27

Leavittsburg LaBrae 60, Newton Falls 26

Lewis Center Olentangy 50, Dublin Jerome 40

Logan 62, Canal Winchester 59

Marysville 57, Delaware Olentangy Berlin 52

Mason 54, Cin. Colerain 32

Newark 56, Ashville Teays Valley 42

Norwalk 59, Sandusky Perkins 13

Oak Harbor 52, Millbury Lake 31

Ohio Deaf 50, Ky. School for the Deaf, Ky. 9

Pemberville Eastwood 65, Rossford 35

Pickerington North 41, New Albany 33

Pioneer N. Central 32, Holgate 28

Powell Olentangy Liberty 35, Hilliard Davidson 34

Seaman N. Adams 57, Ironton 27

Springboro 66, Centerville 33

Stryker 54, Montpelier 20

Sugar Grove Berne Union 44, Zanesville Rosecrans 32

Tiffin Columbian 41, Clyde 37

Utica 44, Hebron Lakewood 42

Van Buren 61, Leipsic 53

W. Chester Lakota W. 76, Fairfield 24

Wauseon 55, Swanton 13

West def. Cols. Independence, forfeit

Western Reserve Academy 65, Lawrenceville School, N.J. 33

Westerville Cent. 57, Grove City Cent. Crossing 20

Worthington Christian 57, Tree of Life 16

Zanesville 58, Newark Licking Valley 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

