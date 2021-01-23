Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Amherst Steele 76, Grafton Midview 64
Antwerp 54, Defiance Ayersville 28
Archbold 52, Liberty Center 48
Arlington 54, McComb 38
Ashtabula Lakeside 70, Painesville Harvey 36
Atwater Waterloo 70, Sebring McKinley 37
Batavia 50, New Richmond 44
Berlin Hiland 46, Uhrichsville Claymont 43
Bradford 79, Union City Mississinawa Valley 57
Bridgeport 82, Beallsville 54
Bryan 66, Delta 40
Cadiz Harrison Cent. 66, Belmont Union Local 63
Canal Fulton Northwest 67, Navarre Fairless 50
Canfield 58, Warren Harding 43
Cardington-Lincoln 58, Danville 48
Casstown Miami E. 49, Covington 48
Castalia Margaretta 86, Milan Edison 42
Centerville 71, Miamisburg 49
Cin. Country Day 59, Cin. Gamble Montessori 54
Cin. Moeller 58, Cin. St. Xavier 44
Circleville Logan Elm 52, Bloom-Carroll 42
Coldwater 53, Versailles 50
Collins Western Reserve 70, Ashland Crestview 44
Cols. DeSales 61, Bishop Hartley 58
Columbiana Crestview 45, Warren Champion 42
Convoy Crestview 72, Ada 31
Creston Norwayne 57, Rittman 47
Cuyahoga Hts. 53, Rocky River Lutheran W. 44
Day. Northridge 67, New Lebanon Dixie 57
Day. Ponitz Tech. 65, Day. Meadowdale 28
DeGraff Riverside 41, Marion Elgin 34
Defiance 66, Lima Bath 48
Delphos Jefferson 47, Paulding 45
Dola Hardin Northern 71, Lima Temple Christian 38
Euclid 66, Elyria 53
Franklin 79, Waynesville 57
Fredericktown 42, Sparta Highland 32
Ft. Loramie 49, Botkins 40
Gallipolis Gallia 51, Ironton 46
Gates Mills Hawken 64, Geneva 54
Green 46, N. Can. Hoover 44
Greenwich S. Cent. 66, Plymouth 59
Haviland Wayne Trace 50, Edgerton 41
Hicksville 46, Defiance Tinora 33
Hillsboro 73, Jackson 64
Holgate 48, Sherwood Fairview 38
Independence 79, Brooklyn 54
Kettering Alter 54, Bishop Fenwick 41
Lebanon 39, Springboro 24
Leetonia 48, E. Palestine 25
Legacy Christian 57, Spring. Emmanuel Christian 43
Liberty Twp. Lakota E. 66, Cin. Sycamore 39
Lima Perry 67, Mt. Victory Ridgemont 46
Lisbon Beaver 70, Richmond Edison 37
Loudonville 50, Kidron Cent. Christian 47
Lynchburg-Clay 61, Ripley-Union-Lewis-Huntington 60
Lyndhurst Brush 79, Painesville Riverside 53
Madison 84, Eastlake North 62
Malvern 85, Newcomerstown 38
Mantua Crestwood 70, Orwell Grand Valley 63, OT
Martins Ferry 52, Rayland Buckeye 49
Mechanicsburg 61, S. Charleston SE 34
Medina 79, Solon 73
Mentor 90, Brunswick 72
Millbury Lake def. Rossford, forfeit
Mineral Ridge 76, Berlin Center Western Reserve 65
Minerva 60, Alliance 54
Minster 50, Maria Stein Marion Local 37
Mt. Vernon 65, Millersburg W. Holmes 48
N. Baltimore 44, Arcadia 33
N. Ridgeville 58, N. Olmsted 56
New Bremen 57, Rockford Parkway 50
New Knoxville 57, Delphos St. John's 50
New Philadelphia 55, Marietta 42
Oak Harbor 50, Willard 43
Old Fort 71, Fremont St. Joseph 37
Olmsted Falls 72, Westlake 69
Ottawa-Glandorf 80, Celina 43
Ottoville 74, Ft. Jennings 42
Parma 48, Rocky River 45
Pemberville Eastwood 63, Fostoria 45
Pickerington Cent. 52, Newark 30
Pickerington N. 51, Westerville Cent. 50
Poland Seminary 54, Girard 33
Powell Olentangy Liberty 58, Dublin Coffman 56
Richmond Hts. 87, Garfield Hts. Trinity 44
Sardinia Eastern Brown 50, Seaman N. Adams 46
Sidney 77, Troy 46
Spencerville 47, Bluffton 36
Springfield 74, Beavercreek 71
St. Clairsville 80, Bellaire 51
St. Henry 43, Ft. Recovery 42
Steubenville 57, Steubenville Cath. Cent. 42
Strasburg-Franklin 45, Lore City Buckeye Trail 39
Streetsboro 54, Ravenna 45
Thomas Worthington 55, Dublin Jerome 42
Thornville Sheridan 65, Byesville Meadowbrook 44
Tipp City Bethel 63, New Paris National Trail 62
Tol. Christian 68, Tol. Maumee Valley 50
W. Chester Lakota W. 76, Hamilton 63
Wadsworth 48, Cuyahoga Falls 46
Wapakoneta 55, Elida 35
Warrensville Hts. 64, Lorain 49
Washington C.H. 67, Chillicothe 62
Wauseon 52, Swanton 39
Whitehouse Anthony Wayne 40, Perrysburg 36
Woodsfield Monroe Cent. 59, New Matamoras Frontier 33
Worthington Kilbourne 60, Dublin Scioto 30
Youngs. Boardman 55, Beloit W. Branch 36
Youngs. Chaney High School 61, Grand River Academy 46
Youngs. Ursuline 67, Youngs. East 66, OT
Zanesville Maysville 57, Coshocton 52
Zoarville Tuscarawas Valley 41, Gnadenhutten Indian Valley 38
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/