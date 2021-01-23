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Friday's Scores

news | 18 minutes ago
By The Associated Press
Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amherst Steele 76, Grafton Midview 64

Antwerp 54, Defiance Ayersville 28

Archbold 52, Liberty Center 48

Arlington 54, McComb 38

Ashtabula Lakeside 70, Painesville Harvey 36

Atwater Waterloo 70, Sebring McKinley 37

Batavia 50, New Richmond 44

Berlin Hiland 46, Uhrichsville Claymont 43

Bradford 79, Union City Mississinawa Valley 57

Bridgeport 82, Beallsville 54

Bryan 66, Delta 40

Cadiz Harrison Cent. 66, Belmont Union Local 63

Canal Fulton Northwest 67, Navarre Fairless 50

Canfield 58, Warren Harding 43

Cardington-Lincoln 58, Danville 48

Casstown Miami E. 49, Covington 48

Castalia Margaretta 86, Milan Edison 42

Centerville 71, Miamisburg 49

Cin. Country Day 59, Cin. Gamble Montessori 54

Cin. Moeller 58, Cin. St. Xavier 44

Circleville Logan Elm 52, Bloom-Carroll 42

Coldwater 53, Versailles 50

Collins Western Reserve 70, Ashland Crestview 44

Cols. DeSales 61, Bishop Hartley 58

Columbiana Crestview 45, Warren Champion 42

Convoy Crestview 72, Ada 31

Creston Norwayne 57, Rittman 47

Cuyahoga Hts. 53, Rocky River Lutheran W. 44

Day. Northridge 67, New Lebanon Dixie 57

Day. Ponitz Tech. 65, Day. Meadowdale 28

DeGraff Riverside 41, Marion Elgin 34

Defiance 66, Lima Bath 48

Delphos Jefferson 47, Paulding 45

Dola Hardin Northern 71, Lima Temple Christian 38

Euclid 66, Elyria 53

Franklin 79, Waynesville 57

Fredericktown 42, Sparta Highland 32

Ft. Loramie 49, Botkins 40

Gallipolis Gallia 51, Ironton 46

Gates Mills Hawken 64, Geneva 54

Green 46, N. Can. Hoover 44

Greenwich S. Cent. 66, Plymouth 59

Haviland Wayne Trace 50, Edgerton 41

Hicksville 46, Defiance Tinora 33

Hillsboro 73, Jackson 64

Holgate 48, Sherwood Fairview 38

Independence 79, Brooklyn 54

Kettering Alter 54, Bishop Fenwick 41

Lebanon 39, Springboro 24

Leetonia 48, E. Palestine 25

Legacy Christian 57, Spring. Emmanuel Christian 43

Liberty Twp. Lakota E. 66, Cin. Sycamore 39

Lima Perry 67, Mt. Victory Ridgemont 46

Lisbon Beaver 70, Richmond Edison 37

Loudonville 50, Kidron Cent. Christian 47

Lynchburg-Clay 61, Ripley-Union-Lewis-Huntington 60

Lyndhurst Brush 79, Painesville Riverside 53

Madison 84, Eastlake North 62

Malvern 85, Newcomerstown 38

Mantua Crestwood 70, Orwell Grand Valley 63, OT

Martins Ferry 52, Rayland Buckeye 49

Mechanicsburg 61, S. Charleston SE 34

Medina 79, Solon 73

Mentor 90, Brunswick 72

Millbury Lake def. Rossford, forfeit

Mineral Ridge 76, Berlin Center Western Reserve 65

Minerva 60, Alliance 54

Minster 50, Maria Stein Marion Local 37

Mt. Vernon 65, Millersburg W. Holmes 48

N. Baltimore 44, Arcadia 33

N. Ridgeville 58, N. Olmsted 56

New Bremen 57, Rockford Parkway 50

New Knoxville 57, Delphos St. John's 50

New Philadelphia 55, Marietta 42

Oak Harbor 50, Willard 43

Old Fort 71, Fremont St. Joseph 37

Olmsted Falls 72, Westlake 69

Ottawa-Glandorf 80, Celina 43

Ottoville 74, Ft. Jennings 42

Parma 48, Rocky River 45

Pemberville Eastwood 63, Fostoria 45

Pickerington Cent. 52, Newark 30

Pickerington N. 51, Westerville Cent. 50

Poland Seminary 54, Girard 33

Powell Olentangy Liberty 58, Dublin Coffman 56

Richmond Hts. 87, Garfield Hts. Trinity 44

Sardinia Eastern Brown 50, Seaman N. Adams 46

Sidney 77, Troy 46

Spencerville 47, Bluffton 36

Springfield 74, Beavercreek 71

St. Clairsville 80, Bellaire 51

St. Henry 43, Ft. Recovery 42

Steubenville 57, Steubenville Cath. Cent. 42

Strasburg-Franklin 45, Lore City Buckeye Trail 39

Streetsboro 54, Ravenna 45

Thomas Worthington 55, Dublin Jerome 42

Thornville Sheridan 65, Byesville Meadowbrook 44

Tipp City Bethel 63, New Paris National Trail 62

Tol. Christian 68, Tol. Maumee Valley 50

W. Chester Lakota W. 76, Hamilton 63

Wadsworth 48, Cuyahoga Falls 46

Wapakoneta 55, Elida 35

Warrensville Hts. 64, Lorain 49

Washington C.H. 67, Chillicothe 62

Wauseon 52, Swanton 39

Whitehouse Anthony Wayne 40, Perrysburg 36

Woodsfield Monroe Cent. 59, New Matamoras Frontier 33

Worthington Kilbourne 60, Dublin Scioto 30

Youngs. Boardman 55, Beloit W. Branch 36

Youngs. Chaney High School 61, Grand River Academy 46

Youngs. Ursuline 67, Youngs. East 66, OT

Zanesville Maysville 57, Coshocton 52

Zoarville Tuscarawas Valley 41, Gnadenhutten Indian Valley 38

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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