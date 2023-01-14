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Friday's Scores

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By The Associated Press
15 minutes ago

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 55, Akr. Springfield 44

Akr. Ellet 60, Akron Garfield 46

Alliance 71, Salem 43

Arcanum 48, W. Alexandria Twin Valley S. 32

Archbold 51, Liberty Center 44

Arlington 74, N. Baltimore 27

Ashtabula Edgewood 90, Beachwood 72

Ashville Teays Valley 50, Circleville Logan Elm 36

Austintown Fitch 38, Warren Howland 37

Avon 73, Amherst Steele 52

Baltimore Liberty Union 52, Amanda-Clearcreek 31

Bellbrook 67, Brookville 55

Bellevue 63, Sandusky Perkins 52

Bellville Clear Fork 59, Sparta Highland 47

Belmont Union Local 59, St. Clairsville 45

Beloit W. Branch 52, Minerva 41

Bloom-Carroll 74, Circleville 58

Bloomdale Elmwood 50, Millbury Lake 46

Bluffton 73, Leipsic 64

Bristol 62, Cortland Maplewood 35

Bucyrus Wynford 77, Upper Sandusky 74

Cadiz Harrison Cent. 44, Lisbon Beaver 32

Caldwell 75, Trinity, W.Va. 61

Camden Preble Shawnee 70, Ansonia 44

Campbell Memorial 61, Youngs. Liberty 48

Canfield 70, Warren Harding 31

Canfield S. Range 53, Hubbard 49

Carey 49, Attica Seneca E. 38

Carlisle 59, Eaton 55

Carrollton 45, Alliance Marlington 35

Casstown Miami E. 77, Day. Northridge 50

Chagrin Falls 73, Painesville Harvey 47

Cin. Elder 52, Cin. St. Xavier 50

Cin. N. College Hill 44, Cin. Clark Montessori 42

Cin. Oyler 76, Cin. Hillcrest 38

Cin. Turpin 57, Cin. Walnut Hills 47

Cin. Western Hills 72, Cin. Hughes 63

Coal Grove Dawson-Bryant 64, Portsmouth 60

Cols. Eastmoor 71, Cols. Walnut Ridge 55

Cols. Northland 56, Cols. Mifflin 48

Cols. Whetstone 49, Cols. Beechcroft 42

Columbia Station Columbia 57, Lorain Clearview 46

Columbiana 60, Salineville Southern 50

Columbiana Crestview 61, Garrettsville Garfield 50

Continental 42, Ft. Jennings 37

Convoy Crestview 66, Harrod Allen E. 57

Cory-Rawson 46, McComb 35

Creston Norwayne 45, Dalton 44

Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 23

Defiance 72, Kenton 43

Delphos St. John's 60, Rockford Parkway 40

Delta 36, Bryan 28

Dresden Tri-Valley 74, Philo 36

Dublin Jerome 74, Hilliard Darby 45

Eastlake North 56, Willoughby S. 49

Elyria 63, Grafton Midview 56

Elyria Cath. 59, Bay Village Bay 55

Findlay 47, Lima Sr. 36

Findlay Liberty-Benton 62, Arcadia 20

Franklin Furnace Green 63, Latham Western 54

Fredericktown 45, Howard E. Knox 39

Gallipolis Gallia 52, Ironton Rock Hill 45

Girard 40, Poland Seminary 37, OT

Gnadenhutten Indian Valley 54, Magnolia Sandy Valley 38

Gorham Fayette 47, W. Unity Hilltop 43

Granville 58, Zanesville 55

Haviland Wayne Trace 64, Defiance Tinora 46

Heath 48, Hebron Lakewood 33

Heath 54, Pataskala Watkins Memorial 40

Holland Springfield 57, Sylvania Northview 55

Hunting Valley University 78, Gates Mills Gilmour 67

Independence 69, Mantua Crestwood 49

Jackson Center 32, Anna 22

Jefferson Area 65, Struthers 57, OT

Jeromesville Hillsdale 66, Apple Creek Waynedale 61

Johnstown 58, Newark Cath. 29

Kinsman Badger 47, Vienna Mathews 46

Kirtland 52, Garfield Hts. Trinity 50

LaGrange Keystone 50, Wellington 39

Lancaster Fairfield Union 74, Cols. Hamilton Twp. 42

Leavittsburg LaBrae 71, Warren Champion 34

Lebanon 54, Cin. West Clermont 44

Lexington 55, Ashland 53

Lima Temple Christian 46, Morral Ridgedale 42

Lisbon David Anderson 64, E. Palestine 26

Lodi Cloverleaf 47, Mogadore Field 42

Lowellville 85, Atwater Waterloo 59

Malvern 58, Lore City Buckeye Trail 56

Mansfield Sr. 76, Wooster 50

Marion Harding 47, Marion Pleasant 42

Martins Ferry 73, Cambridge 48

Mayfield 76, Chardon 72

McGuffey Upper Scioto Valley 54, Lima Perry 39

Medina 67, Euclid 51

Mentor 79, Strongsville 60

Mt. Gilead 65, Galion Northmor 63

Mt. Vernon 59, Millersburg W. Holmes 44

N. Jackson Jackson-Milton 59, Mineral Ridge 49

N. Olmsted 57, Rocky River 45

N. Ridgeville 63, Avon Lake 55

New Lexington 65, Coshocton 39

New Madison Tri-Village 70, Pitsburg Franklin-Monroe 15

New Middletown Spring. 51, McDonald 29

New Philadelphia 59, Mansfield Madison 54, OT

Newark 69, Lancaster 40

Newton Falls 56, Brookfield 36

Niles McKinley 56, Cortland Lakeview 39

North Intl 71, Cols. Centennial 57

Norwalk 76, Clyde 64

Oak Harbor 45, Port Clinton 34

Oberlin 71, Sullivan Black River 47

Oberlin Firelands 67, Sheffield Brookside 56

Ottawa-Glandorf 70, Lima Bath 25

Ottoville 53, Miller City 32

Painesville Riverside 83, Madison 47

Parma 55, Medina Buckeye 48

Paulding 53, Edgerton 46

Pickerington N. 27, Gahanna Lincoln 26

Piqua 68, Sidney 48

Proctorville Fairland 59, Ironton 39

Ravenna 39, Streetsboro 31

Ravenna SE 59, Rootstown 45

Rayland Buckeye 59, Bellaire 50

Rocky River Lutheran W. 95, Wickliffe 29

STVM 63, Centerville 59

Sandusky St. Mary 55, Kansas Lakota 44

Sarahsville Shenandoah 61, Barnesville 48

Sebring McKinley 49, Berlin Center Western Reserve 39

Shelby 82, Ontario 67

South 81, West 71

Spring. Cath. Cent. 62, N. Lewisburg Triad 35

Spring. Shawnee 43, Plain City Jonathan Alder 39

Steubenville 76, E. Liverpool 67

Steubenville Cath. Cent. 59, Oak Glen, W.Va. 52

Sugarcreek Garaway 73, Berlin Hiland 47

Swanton 61, Wauseon 43

Sycamore Mohawk 77, Bucyrus 43

Thornville Sheridan 66, New Concord John Glenn 45

Tiffin Calvert 51, Old Fort 42

Tipp City Tippecanoe 59, Xenia 36

Uhrichsville Claymont 50, Zoarville Tuscarawas Valley 47

Urbana 50, St. Paris Graham 47

Versailles 75, Minster 48

W. Chester Lakota W. 54, Cin. Colerain 36

W. Lafayette Ridgewood 59, Kingsway Christian 51

Warren JFK 74, Hartville Lake Center Christian 36

Westerville Cent. 56, New Albany 49

Westerville N. 57, Dublin Scioto 31

Westerville S. 49, Worthington Kilbourne 48

Wheelersburg 70, Waverly 37

Whitehouse Anthony Wayne 43, Sylvania Southview 35

Willard 59, Castalia Margaretta 48

Windham 74, Southington Chalker 48

Wintersville Indian Creek 54, Richmond Edison 48

Woodsfield Monroe Cent. 64, Bridgeport 37

Youngs. Chaney High School 61, Youngs. East 34

Youngs. Valley Christian 64, Hanoverton United 50

Zanesville W. Muskingum 66, McConnelsville Morgan 54

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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