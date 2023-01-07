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Friday's Scores

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By The Associated Press
33 minutes ago

BOYS PREP BASKETBALL=

Akron Garfield 57, Akr. East 56

Alliance Marlington 64, Salem 55

Arcadia 55, Mt. Blanchard Riverdale 50

Arcanum 47, New Paris National Trail 29

Arlington 54, McComb 32

Attica Seneca E. 0, Morral Ridgedale 0

Atwater Waterloo 38, Mineral Ridge 35

Austintown Fitch 50, Youngs. Boardman 47

Bellaire 75, Belmont Union Local 62

Belpre 55, Waterford 46

Berlin Center Western Reserve 42, McDonald 38

Bethel-Tate 55, Blanchester 46

Bishop Ready 44, Bishop Watterson 35

Bristol 66, Warren Lordstown 24

Campbell Memorial 73, Warren Champion 51

Canfield S. Range 61, Cortland Lakeview 37

Carlisle 58, Franklin 46

Carrollton 39, Beloit W. Branch 34

Casstown Miami E. 55, Tipp City Bethel 32

Celina 41, Kenton 39

Centerville 85, Huber Hts. Wayne 56

Cin. Sycamore 71, Mason 32

Coldwater 48, New Bremen 47

Cols. Eastmoor 74, Cols. Briggs 66

Cols. St. Charles 44, Cols. DeSales 35

Columbiana 58, Leetonia 22

Convoy Crestview 55, Bluffton 45

Creston Norwayne 81, Jeromesville Hillsdale 52

Dalton 72, Doylestown Chippewa 56

Danville 65, Howard E. Knox 38

Day. Chaminade Julienne 86, Bishop Fenwick 74

Day. Oakwood 60, Bellbrook 47

Defiance 60, Lima Shawnee 52

Findlay 73, Fremont Ross 48

Franklin Furnace Green 56, Portsmouth Notre Dame 49

Fredericktown 59, Centerburg 50

Gahanna Lincoln 55, Grove City 44

Garfield Hts. 57, Lorain 39

Garrettsville Garfield 62, Youngs. Liberty 55

Girard 47, Jefferson Area 44

Gnadenhutten Indian Valley 47, Berlin Hiland 36

Hamilton Ross 59, Trenton Edgewood 43

Hannibal River 54, Barnesville 32

Hanoverton United 43, E. Palestine 38

Hartville Lake Center Christian 71, Rootstown 44

Heartland Christian 70, Southington Chalker 43

Hilliard Bradley 63, Lewis Center Olentangy Orange 55

Huron 50, Willard 37

Independent Baptist Academy, Md. 59, Milford Christian Academy 8

Ironton 64, Coal Grove Dawson-Bryant 43

Kettering Alter 54, Cin. McNicholas 21

Kings Mills Kings 85, Lebanon 65

Kinsman Badger 74, Conneaut Area, Pa. 29

LaGrange Keystone 49, Columbia Station Columbia 41

Lakewood St. Edward 86, Cle. St. Ignatius 64

Leavittsburg LaBrae 64, Brookfield 48

Leavittsburg LaBrae 64, Brookville 48

Leesburg Fairfield 73, W. Union 32

Legacy Christian 52, Spring. Emmanuel Christian 31

London 48, Spring. Shawnee 45

Lore City Buckeye Trail 51, Cambridge 46

Louisville 55, Canfield 46

Louisville Aquinas 75, Warren JFK 64

Lowellville 60, Sebring McKinley 23

Lucasville Valley 61, Wheelersburg 59

Magnolia Sandy Valley 58, E. Can. 35

Malvern 66, Zoarville Tuscarawas Valley 38

Mansfield Christian 54, Kidron Cent. Christian 53

Maria Stein Marion Local 58, New Knoxville 29

Marietta 61, Beverly Ft. Frye 42

Marion Harding 63, Ontario 47

Martins Ferry 71, St. Clairsville 61

Massillon Jackson 84, Massillon Perry 62

Medina 80, Solon 49

Middlefield Cardinal 54, Vienna Mathews 50

Mogadore 69, Ravenna SE 44

Montpelier 32, Edon 30

Mowrystown Whiteoak 56, Manchester 46

Mt. Gilead 66, Cardington-Lincoln 51

Mt. Orab Western Brown 54, Batavia 41

Mt. Vernon 66, Ashland 43

N. Ridgeville 59, Grafton Midview 54

New Concord John Glenn 69, Crooksville 42

New Lexington 66, Warsaw River View 46

New Middletown Spring. 71, N. Jackson Jackson-Milton 39

New Philadelphia 62, Mansfield Sr. 42

New Richmond 71, Wilmington 63

Newton Falls 60, Columbiana Crestview 49

Niles McKinley 79, Hubbard 61

Ottawa-Glandorf 78, St. Marys Memorial 44

Painesville Riverside 65, Chardon 47

Parma Hts. Holy Name 71, Medina Buckeye 60

Paulding 56, Defiance Ayersville 50

Peninsula Woodridge 64, Mogadore Field 44

Piketon 62, Chillicothe Huntington 46

Pitsburg Franklin-Monroe 55, Lewisburg Tri-County N. 46

Ravenna 45, Norton 40

S. Webster 70, Beaver Eastern 40

Sidney 57, Greenville 24

Spring. Cath. Cent. 74, Spring. NE 40

St. Bernard Roger Bacon 50, Cin. N. College Hill 41

St. Henry 70, Minster 66

Strasburg-Franklin 50, Uhrichsville Claymont 29

Streetsboro 45, Akr. Coventry 41

Struthers 62, Poland Seminary 58

Sugar Grove Berne Union 64, Groveport Madison Christian 59

Sugarcreek Garaway 65, Caldwell 36

Sylvania Northview 63, Bowling Green 62

Thornville Sheridan 75, Coshocton 47

Tipp City Tippecanoe 53, Vandalia Butler 40

Union City Mississinawa Valley 52, W. Alexandria Twin Valley S. 45

Versailles 67, Rockford Parkway 50

Warren Harding 56, Warren Howland 51

Wellsville 53, Lisbon David Anderson 51

Westerville Cent. 76, Galloway Westland 37

Westerville N. 78, Sunbury Big Walnut 58

Wintersville Indian Creek 49, Cadiz Harrison Cent. 26

Youngs. East 45, Youngs. Mooney 44

Youngs. Ursuline 80, Youngs. Chaney High School 65

Youngs. Valley Christian 50, Salineville Southern 34

Zanesville Maysville 59, Zanesville W. Muskingum 47

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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