Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Akr. Buchtel 13, Akr. Firestone 0
Alliance 45, Minerva 13
Atwater Waterloo 48, E. Palestine 8
Avon 42, Perrysburg 20
Batavia 54, Batavia Clermont NE 14
Beavercreek 53, Day. Ponitz Tech. 6
Bridgeport 28, Racine Southern 21
Centerville 40, Fairfield 28
Cols. Bexley 27, Cols. Grandview Hts. 0
Cols. St. Charles 17, Marion Harding 12
Defiance Ayersville 41, Montpelier 0
Delta 28, Metamora Evergreen 6
Doylestown Chippewa 43, Gates Mills Hawken 14
Greenville 21, Celina 20
Hamilton 39, Cin. Sycamore 7
Hebron Lakewood 42, Crooksville 7
Jefferson Area 62, Ashtabula St. John 6
Kansas Lakota 40, Mt. Blanchard Riverdale 0
Lakewood 35, Parma 6
Lancaster Fairfield Union 35, Circleville 14
Lebanon 42, Miamisburg 21
Logan 50, East 6
Milford 54, Loveland 21
Millbury Lake 37, Elmore Woodmore 0
N. Ridgeville 40, Westlake 24
Painesville Harvey 35, Madison 14
Parma Hts. Valley Forge 48, Fairview 13
Rittman 52, Akr. Springfield 34
Sandusky 40, Mansfield Madison 20
Sandusky Perkins 28, Bay Village Bay 24
Spring. NE 52, Bradford 6
St. Bernard-Elmwood Place 38, Williamsburg 27
Sullivan Black River 27, Galion Northmor 7
Tallmadge 50, Cuyahoga Falls 12
Thomas Worthington 14, Grove City 13
Tipp City Bethel 49, Union City Mississinawa Valley 0
Vandalia Butler 32, W. Carrollton 22
Westerville N. 28, Grove City Cent. Crossing 12
OHSAA Playoffs=
Division I=
Region 1=
Quarterfinal=
Brunswick 27, Can. McKinley 14
Mentor 31, Stow-Munroe Falls 14
Region 2=
Quarterfinal=
Dublin Coffman 45, Springboro 35
Powell Olentangy Liberty 35, Kettering Fairmont 7
Region 3=
Quarterfinal=
Westerville Cent. 21, Cols. Upper Arlington 20
Region 4=
Quarterfinal=
Cin. Colerain 28, Mason 7
Cin. St. Xavier 45, Cin. Moeller 14
W. Chester Lakota W. 31, Liberty Twp. Lakota E. 14
Division II=
Region 5=
Second Round=
Akr. Hoban 63, Kent Roosevelt 0
Cle. Benedictine 35, Willoughby S. 0
Hudson 42, Bedford 0
Warren Harding 38, Maple Hts. 6
Region 6=
Second Round=
Avon Lake 30, Wadsworth 7
Medina Highland 41, Fremont Ross 21
Tol. Cent. Cath. 48, Sylvania Northview 0
Tol. St. Francis 10, Whitehouse Anthony Wayne 7
Region 7=
Second Round=
Massillon 56, Cols. Walnut Ridge 0
Massillon Perry 42, Canal Winchester 0
Region 8=
Second Round=
Cin. Anderson 52, Ashville Teays Valley 14
Cin. La Salle 30, Morrow Little Miami 14
Kings Mills Kings 42, Oxford Talawanda 7
Piqua 42, Harrison 7
Division III=
Region 9=
Second Round=
Canfield 28, Chagrin Falls Kenston 10
Chardon 49, Warren Howland 14
Geneva 22, Hubbard 19
STVM 48, Chesterland W. Geauga 6
Streetsboro 41, Niles McKinley 6
Region 10=
Second Round=
Bowling Green 56, Defiance 13
Millersburg W. Holmes 38, Lodi Cloverleaf 21
Norwalk 17, Copley 10
Parma Hts. Holy Name 44, Caledonia River Valley 6
Parma Padua 28, Rocky River 9
Richfield Revere 27, Medina Buckeye 0
Tiffin Columbian 45, Norton 13
Region 11=
Second Round=
Bishop Hartley 65, Mt. Orab Western Brown 14
Bishop Watterson 39, Cols. Hamilton Twp. 14
Dresden Tri-Valley 14, Jackson 12
London 41, Washington C.H. Miami Trace 7
Plain City Jonathan Alder 35, Zanesville 0
Thornville Sheridan 27, South 0
Region 12=
Second Round=
Bellbrook 58, Day. Chaminade Julienne 0
Hamilton Ross 52, Monroe 14
St. Marys Memorial 6, Franklin 0, OT
Tipp City Tippecanoe 11, Cin. Mt. Healthy 6
Division VII=
Region 25=
Second Round=
Dalton 21, Plymouth 0
Leetonia 32, New Washington Buckeye Cent. 16
Lucas 35, Cuyahoga Hts. 0
Region 26=
Second Round=
Arlington 75, Edon 6
Bascom Hopewell-Loudon 41, Hamler Patrick Henry 6
Sycamore Mohawk 26, Pandora-Gilboa 14
Region 27=
Second Round=
Howard E. Knox 20, Toronto 6
Newark Cath. 42, Bowerston Conotton Valley 6
Shadyside 48, New Matamoras Frontier 14
Region 28=
Second Round=
Ansonia 17, Lewisburg Tri-County N. 6
DeGraff Riverside 50, Lockland 0
Ft. Loramie 49, Troy Christian 6
Maria Stein Marion Local 56, Cedarville 0
New Bremen 52, S. Charleston SE 7
St. Henry 47, Grove City Christian 7
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