Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ada 40, McGuffey Upper Scioto Valley 30
Akr. Buchtel 67, Cle. E. Tech 11
Alliance Marlington 47, Massillon Tuslaw 32
Amherst Steele 49, Bay (OH) 48
Arcadia 69, Sycamore Mohawk 44
Arlington 45, Harrod Allen E. 41
Ashland 61, Dalton 56
Ashland Mapleton 40, Kidron Cent. Christian 15
Aurora 50, Chagrin Falls Kenston 46
Bellaire 49, Shadyside 43
Bellville Clear Fork 66, Mansfield Madison 44
Bluffton 64, Cory-Rawson 23
CSG 54, Tree of Life 10
Cambridge 59, Bowerston Conotton Valley 31
Chardon NDCL 53, Gates Mills Hawken 20
Chillicothe Unioto 51, Washington C.H. Miami Trace 17
Cin. Deer Park 42, Cin. Seven Hills 41
Cin. Oak Hills 43, Cin. Mercy-McAuley 29
Cin. Winton Woods 57, Lawrence North, Ind. 20
Cle. Hts. Beaumont 55, Cle. JFK 7
Cols. Bexley 39, Cols. Beechcroft 37
Cols. Briggs 53, Cols. Franklin Hts. 33
Cols. KIPP 36, Northside Christian 33
Day. Oakwood 61, New Carlisle Tecumseh 52
Defiance Ayersville 46, Montpelier 25
Delphos Jefferson 54, Delphos St John's 30
Dola Hardin Northern 36, New Bremen 32
Dresden Tri-Valley 51, Carrollton 44
Dublin Jerome 49, Hilliard Bradley 38
E. Cle. Shaw 15, Cle. John Marshall 0
Edgerton 46, Metamora Evergreen 40
Fredericktown 50, Sparta Highland 41
Geneva 27, Warren Champion 21
Georgetown 67, New Richmond 23
Gorham Fayette 43, W. Unity Hilltop 39
Granville 55, Gahanna Cols. Academy 44
Greenwich S. Cent. 26, Plymouth 23
Hamler Patrick Henry 51, Defiance 41
Hilliard Darby 51, New Albany 46
Howard E. Knox 46, W. Lafayette Ridgewood 36
Huron 41, Norwalk St Paul 34
Jackson 47, Wellston 14
Johnstown Northridge 69, Baltimore Liberty Union 58
Kalida 51, Holgate 12
Kinsman Badger 56, Vienna Mathews 34
LaGrange Keystone 51, Collins Western Reserve 31
Lancaster Fairfield Union 53, Southeastern 27
Lodi Cloverleaf 64, Orrville 37
Loveland 74, Mt. Orab Western Brown 54
Madison 62, Chagrin Falls 36
Magnolia Sandy Valley 50, Minerva 42
Marietta 48, Newcomerstown 41
McArthur Vinton County 55, Oak Hill 14
Mechanicsburg 58, Waynesfield-Goshen 14
Mentor Lake Cath. 49, Chesterland W. Geauga 42
Middletown Madison 47, Franklin 30
Milford Center Fairbanks 57, Marion Elgin 31
Miller City 55, Defiance Tinora 28
Mt Gilead 56, Bucyrus 43
N. Baltimore 43, Tontogany Otsego 41
N. Ridgeville 66, Brunswick 58
N. Royalton 33, Westlake 32
New Franklin Manchester 53, E. Can. 41
Ottoville 67, Van Wert 41
Parma Normandy 63, Elyria 22
Perrysburg 67, Oregon Clay 9
Piketon 39, Waverly 23
Richfield Revere 40, Wooster Triway 38
Richmond Edison 55, Rayland Buckeye 11
Richmond Hts. 57, Cle. St. Martin De Porres 8
Rockford Parkway 39, Union City Mississinawa Valley 36
Sandusky St. Mary 50, Crestline 32
Spencerville 53, Celina 40
Spring. Shawnee 71, N. Lewisburg Triad 13
St Marys 48, Ft. Recovery 32
Streetsboro 43, Akr. Ellet 37
Strongsville 57, Macedonia Nordonia 48
Stryker 30, Pettisville 23
Sylvania Northview 87, Holland Springfield 19
Tallmadge 52, Louisville 37
Thomas Worthington 56, Grove City Cent. Crossing 27
Tiffin Columbian 43, Lexington 29
Tol. Ottawa Hills 66, Tol. Rogers 53
Tol. St. Ursula 42, Sylvania Southview 39
Tol. Whitmer 34, Napoleon 12
Trenton Edgewood 47, Middletown 24
Uniontown Lake 46, Youngs. Boardman 27
Vincent Warren 55, Gallipolis Gallia 36
W. Carrollton 55, Day. Stivers 34
Washington C.H. 44, Williamsport Westfall 41
Wauseon 51, Tol. Bowsher 44
Waynesville 60, Hamilton Ross 31
Westerville Cent. 57, Westerville N. 19
Wickliffe 37, Ashtabula Lakeside 18
Wilmington 62, Bethel-Tate 40
Woodsfield Monroe Cent. 58, Barnesville 15
Zanesville Maysville 62, Uhrichsville Claymont 28
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Greenfield McClain vs. Bainbridge Paint Valley, ppd.
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/