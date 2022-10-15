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Friday's Scores

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By The Associated Press
27 minutes ago

PREP FOOTBALL=

Akr. Hoban 48, Cle. Benedictine 0

Anna 35, Ft. Recovery 20

Ansonia 20, Camden Preble Shawnee 14

Apple Creek Waynedale 27, Doylestown Chippewa 6

Arlington 35, Van Buren 10

Ashland 26, Wooster 21

Ashland Mapleton 53, Monroeville 29

Avon 42, Grafton Midview 7

Bascom Hopewell-Loudon 21, Tiffin Calvert 18

Bellbrook 10, Monroe 7

Bellefontaine 49, Spring. Kenton Ridge 14

Bellevue 34, Sandusky 14

Beloit W. Branch 42, Carrollton 20

Berlin Center Western Reserve 49, Sebring McKinley 0

Beverly Ft. Frye 31, Logan 7

Bishop Ready 67, Cols. Grandview Hts. 0

Bloom-Carroll 35, Ashville Teays Valley 27

Bowling Green 24, Maumee 7

Bryan 35, Swanton 17

Burton Berkshire 50, Beachwood 7

Caldwell 55, N. Baltimore 0

Cambridge 46, Marietta 27

Can. McKinley 40, Can. Glenoak 7

Canfield 43, Warren Howland 7

Canfield S. Range 66, Cortland Lakeview 6

Castalia Margaretta 37, Montpelier 0

Centerburg 49, Galion Northmor 13

Centerville 7, Kettering Fairmont 0

Chagrin Falls 21, Chesterland W. Geauga 17

Chardon 56, Willoughby S. 20

Cin. Colerain 21, Hamilton 0

Cin. Elder 21, Indpls Chatard, Ind. 16

Cin. Madeira 37, N. Bend (Cleves) Taylor 0

Cin. Oak Hills 13, Liberty Twp. Lakota E. 10

Cin. Princeton 42, Cin. Sycamore 7

Cin. Purcell Marian 35, Norwood 0

Cin. Taft 39, Cin. Hughes 0

Cin. Withrow 54, Cin. Western Hills 0

Cin. Wyoming 65, Cin. Finneytown 0

Clarksville Clinton-Massie 42, New Richmond 21

Cle. JFK 37, Cle. E. Tech 0

Cle. Rhodes 48, Cle. Lincoln W. 0

Clyde 35, Norwalk 28

Collins Western Reserve 42, Greenwich S. Cent. 12

Cols. St. Charles 38, Cle. Hts. Lutheran E. 0

Cols. Upper Arlington 17, Dublin Coffman 7

Columbiana 41, Leetonia 0

Danville 19, Mt. Gilead 8

Day. Chaminade Julienne 36, Cin. McNicholas 29

Defiance 22, Ottawa-Glandorf 14

Delaware Hayes 10, Canal Winchester 9

Delaware Olentangy Berlin 24, Marysville 10

Delphos Jefferson 28, Bluffton 7

Dola Hardin Northern 35, Mt. Victory Ridgemont 20

Elyria 47, Amherst Steele 21

Elyria Cath. 41, Bay Village Bay 14

Findlay Liberty-Benton 70, Arcadia 0

Ft. Loramie 34, Lucas 17

Hamler Patrick Henry 40, Delta 8

Haviland Wayne Trace 28, Defiance Ayersville 26

Hicksville 28, Sherwood Fairview 13

Hilliard Darby 31, Thomas Worthington 7

Ironton Rock Hill 35, Chesapeake 6

Jackson 63, Washington C.H. 21

Johnstown 41, Hebron Lakewood 0

Kirtland 44, Ashtabula Edgewood 0

Lancaster Fairfield Union 45, Circleville 13

Lewisburg Tri-County N. 49, Union City Mississinawa Valley 8

Liberty Center 48, Metamora Evergreen 7

Lisbon Beaver 56, Cle. Hay 6

Lore City Buckeye Trail 7, E. Can. 0

Loudonville 49, Howard E. Knox 8

Lowellville 21, Mineral Ridge 7

Maria Stein Marion Local 35, St. Henry 0

Martins Ferry 45, Lancaster Fisher Cath. 0

McComb 55, Plymouth 7

McDonald 28, Atwater Waterloo 6

Mechanicsburg 35, W. Liberty-Salem 0

Medina 55, Lorain 13

Medina Highland 30, Aurora 3

Milford Center Fairbanks 20, W. Jefferson 17

Millersburg W. Holmes 60, New Philadelphia 7

Milton-Union 51, Day. Northridge 0

Mogadore 40, Louisville Aquinas 18

N. Robinson Col. Crawford 48, Sycamore Mohawk 6

Navarre Fairless 42, Wooster Triway 21

New Lexington 40, Crooksville 0

New Madison Tri-Village 43, Blanchester 0

Newark Cath. 35, Heath 7

Newcomerstown 44, Strasburg-Franklin 14

Newton Falls 37, Campbell Memorial 0

Pandora-Gilboa 55, Mt. Blanchard Riverdale 7

Parma Hts. Holy Name 35, Medina Buckeye 6

Parma Hts. Valley Forge 42, Lakewood 14

Pataskala Watkins Memorial 49, Zanesville 14

Pickerington Cent. 49, Lancaster 7

Piqua 24, Vandalia Butler 0

Pomeroy Meigs 40, Wellston 0

Portsmouth Sciotoville 16, Franklin Furnace Green 0

Proctorville Fairland 21, Coal Grove Dawson-Bryant 6

Richwood N. Union 41, Lewistown Indian Lake 7

Rossford 34, Millbury Lake 0

S. Charleston SE 31, Cedarville 0

Salineville Southern 45, E. Palestine 0

Sandusky Perkins 31, Tiffin Columbian 14

Smithville 52, Rittman 0

St. Bernard Roger Bacon 28, Cin. Summit Country Day 6

St. Clairsville 41, Fort Leboeuf, Pa. 12

St. Marys Memorial 35, Lima Bath 7

Streetsboro 56, Akr. Springfield 6

Sugarcreek Garaway 33, Magnolia Sandy Valley 7

Sylvania Southview 10, Napoleon 7

Thornville Sheridan 14, Dresden Tri-Valley 13

Tipp City Bethel 14, Casstown Miami E. 0

Tipp City Tippecanoe 63, Fairborn 27

Tol. Cent. Cath. 42, Fremont Ross 0

Tol. Ottawa Hills 41, Northwood 0

Tontogany Otsego 58, Elmore Woodmore 7

Toronto 34, Andover Pymatuning Valley 8

Troy 61, Greenville 13

Uniontown Lake 35, Massillon Perry 7

Urbana 44, Spring. NW 0

W. Alexandria Twin Valley S. 9, New Paris National Trail 3

Warren JFK 44, Cle. Cent. Cath. 8

Waynesfield-Goshen 54, Morral Ridgedale 0

Westerville Cent. 44, Galloway Westland 6

Westerville S. 45, Cols. Franklin Hts. 0

Worthington Christian 61, Zanesville Rosecrans 15

Youngs. Ursuline 56, Youngs. East 8

Zanesville Maysville 21, Warsaw River View 13

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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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