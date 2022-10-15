Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Akr. Hoban 48, Cle. Benedictine 0
Anna 35, Ft. Recovery 20
Ansonia 20, Camden Preble Shawnee 14
Apple Creek Waynedale 27, Doylestown Chippewa 6
Arlington 35, Van Buren 10
Ashland 26, Wooster 21
Ashland Mapleton 53, Monroeville 29
Avon 42, Grafton Midview 7
Bascom Hopewell-Loudon 21, Tiffin Calvert 18
Bellbrook 10, Monroe 7
Bellefontaine 49, Spring. Kenton Ridge 14
Bellevue 34, Sandusky 14
Beloit W. Branch 42, Carrollton 20
Berlin Center Western Reserve 49, Sebring McKinley 0
Beverly Ft. Frye 31, Logan 7
Bishop Ready 67, Cols. Grandview Hts. 0
Bloom-Carroll 35, Ashville Teays Valley 27
Bowling Green 24, Maumee 7
Bryan 35, Swanton 17
Burton Berkshire 50, Beachwood 7
Caldwell 55, N. Baltimore 0
Cambridge 46, Marietta 27
Can. McKinley 40, Can. Glenoak 7
Canfield 43, Warren Howland 7
Canfield S. Range 66, Cortland Lakeview 6
Castalia Margaretta 37, Montpelier 0
Centerburg 49, Galion Northmor 13
Centerville 7, Kettering Fairmont 0
Chagrin Falls 21, Chesterland W. Geauga 17
Chardon 56, Willoughby S. 20
Cin. Colerain 21, Hamilton 0
Cin. Elder 21, Indpls Chatard, Ind. 16
Cin. Madeira 37, N. Bend (Cleves) Taylor 0
Cin. Oak Hills 13, Liberty Twp. Lakota E. 10
Cin. Princeton 42, Cin. Sycamore 7
Cin. Purcell Marian 35, Norwood 0
Cin. Taft 39, Cin. Hughes 0
Cin. Withrow 54, Cin. Western Hills 0
Cin. Wyoming 65, Cin. Finneytown 0
Clarksville Clinton-Massie 42, New Richmond 21
Cle. JFK 37, Cle. E. Tech 0
Cle. Rhodes 48, Cle. Lincoln W. 0
Clyde 35, Norwalk 28
Collins Western Reserve 42, Greenwich S. Cent. 12
Cols. St. Charles 38, Cle. Hts. Lutheran E. 0
Cols. Upper Arlington 17, Dublin Coffman 7
Columbiana 41, Leetonia 0
Danville 19, Mt. Gilead 8
Day. Chaminade Julienne 36, Cin. McNicholas 29
Defiance 22, Ottawa-Glandorf 14
Delaware Hayes 10, Canal Winchester 9
Delaware Olentangy Berlin 24, Marysville 10
Delphos Jefferson 28, Bluffton 7
Dola Hardin Northern 35, Mt. Victory Ridgemont 20
Elyria 47, Amherst Steele 21
Elyria Cath. 41, Bay Village Bay 14
Findlay Liberty-Benton 70, Arcadia 0
Ft. Loramie 34, Lucas 17
Hamler Patrick Henry 40, Delta 8
Haviland Wayne Trace 28, Defiance Ayersville 26
Hicksville 28, Sherwood Fairview 13
Hilliard Darby 31, Thomas Worthington 7
Ironton Rock Hill 35, Chesapeake 6
Jackson 63, Washington C.H. 21
Johnstown 41, Hebron Lakewood 0
Kirtland 44, Ashtabula Edgewood 0
Lancaster Fairfield Union 45, Circleville 13
Lewisburg Tri-County N. 49, Union City Mississinawa Valley 8
Liberty Center 48, Metamora Evergreen 7
Lisbon Beaver 56, Cle. Hay 6
Lore City Buckeye Trail 7, E. Can. 0
Loudonville 49, Howard E. Knox 8
Lowellville 21, Mineral Ridge 7
Maria Stein Marion Local 35, St. Henry 0
Martins Ferry 45, Lancaster Fisher Cath. 0
McComb 55, Plymouth 7
McDonald 28, Atwater Waterloo 6
Mechanicsburg 35, W. Liberty-Salem 0
Medina 55, Lorain 13
Medina Highland 30, Aurora 3
Milford Center Fairbanks 20, W. Jefferson 17
Millersburg W. Holmes 60, New Philadelphia 7
Milton-Union 51, Day. Northridge 0
Mogadore 40, Louisville Aquinas 18
N. Robinson Col. Crawford 48, Sycamore Mohawk 6
Navarre Fairless 42, Wooster Triway 21
New Lexington 40, Crooksville 0
New Madison Tri-Village 43, Blanchester 0
Newark Cath. 35, Heath 7
Newcomerstown 44, Strasburg-Franklin 14
Newton Falls 37, Campbell Memorial 0
Pandora-Gilboa 55, Mt. Blanchard Riverdale 7
Parma Hts. Holy Name 35, Medina Buckeye 6
Parma Hts. Valley Forge 42, Lakewood 14
Pataskala Watkins Memorial 49, Zanesville 14
Pickerington Cent. 49, Lancaster 7
Piqua 24, Vandalia Butler 0
Pomeroy Meigs 40, Wellston 0
Portsmouth Sciotoville 16, Franklin Furnace Green 0
Proctorville Fairland 21, Coal Grove Dawson-Bryant 6
Richwood N. Union 41, Lewistown Indian Lake 7
Rossford 34, Millbury Lake 0
S. Charleston SE 31, Cedarville 0
Salineville Southern 45, E. Palestine 0
Sandusky Perkins 31, Tiffin Columbian 14
Smithville 52, Rittman 0
St. Bernard Roger Bacon 28, Cin. Summit Country Day 6
St. Clairsville 41, Fort Leboeuf, Pa. 12
St. Marys Memorial 35, Lima Bath 7
Streetsboro 56, Akr. Springfield 6
Sugarcreek Garaway 33, Magnolia Sandy Valley 7
Sylvania Southview 10, Napoleon 7
Thornville Sheridan 14, Dresden Tri-Valley 13
Tipp City Bethel 14, Casstown Miami E. 0
Tipp City Tippecanoe 63, Fairborn 27
Tol. Cent. Cath. 42, Fremont Ross 0
Tol. Ottawa Hills 41, Northwood 0
Tontogany Otsego 58, Elmore Woodmore 7
Toronto 34, Andover Pymatuning Valley 8
Troy 61, Greenville 13
Uniontown Lake 35, Massillon Perry 7
Urbana 44, Spring. NW 0
W. Alexandria Twin Valley S. 9, New Paris National Trail 3
Warren JFK 44, Cle. Cent. Cath. 8
Waynesfield-Goshen 54, Morral Ridgedale 0
Westerville Cent. 44, Galloway Westland 6
Westerville S. 45, Cols. Franklin Hts. 0
Worthington Christian 61, Zanesville Rosecrans 15
Youngs. Ursuline 56, Youngs. East 8
Zanesville Maysville 21, Warsaw River View 13
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/