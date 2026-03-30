Dodgers host the Guardians, try to extend home win streak

PITCHING PROBABLES: Guardians: Parker Messick (0-0); Dodgers: Roki Sasaki (0-0)

BETMGM SPORTSBOOK LINE: Dodgers -195, Guardians +162; over/under is 9 runs

BOTTOM LINE: The Los Angeles Dodgers, on a three-game home winning streak, host the Cleveland Guardians.

Los Angeles had a 93-69 record overall and a 52-29 record at home last season. The Dodgers averaged 3.2 extra base hits per game, including 1.5 home runs.

Cleveland had an 88-74 record overall and a 43-38 record on the road last season. The Guardians pitching staff averaged 8.6 strikeouts per nine innings while giving up 4.0 runs per game in the 2025 season.

INJURIES: Dodgers: Jake Cousins: 15-Day IL (elbow), Gavin Stone: 15-Day IL (shoulder), Landon Knack: 15-Day IL (undisclosed), Bobby Miller: 60-Day IL (shoulder), Brusdar Graterol: 15-Day IL (shoulder), Brock Stewart: 15-Day IL (shoulder), Tommy Edman: 10-Day IL (ankle), Blake Snell: 15-Day IL (shoulder), Kike Hernandez: 60-Day IL (elbow), Evan Phillips: 60-Day IL (elbow)

Guardians: George Valera: 10-Day IL (calf), Andrew Walters: 15-Day IL (lat), Hunter Gaddis: 15-Day IL (forearm), Tanner Bibee: day-to-day (shoulder)

