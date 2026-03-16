Easter Egg Hunts in Hamilton, Middletown, Fairfield, West Chester and more

Butler County events open to families.
There are several Easter egg hunts planned throughout Southwest Ohio this season.

By Anne Barnes – Contributing Writer
0 minutes ago
The following is a guide to Easter egg hunts throughout Butler County.

Village Green of Fairfield

4559 Green Drive, Fairfield; Ages 2-10; 10-11 a.m. March 21

Axis Church Middletown

6438 Hendrickson Road, Middletown; 12 p.m. March 21

Hospice of Greater Cincinnati

1010 Eaton Ave, Hamilton; 2 p.m. March 21

Liberty Place Memory Care

7200 Heritagespring Drive, West Chester Twp.; 1:30-3:30 p.m. March 22

YMCA Preschool and First Baptist Church

1501 Pyramid Hill Blvd., Hamilton; Free, for children age 3-6th grade Photos with bunny, bouncy house, games and more; 10 a.m.-noon March 28

Neiderman Family Farm

5110 LeSourdsville West Chester Road, Hamilton; Tickets $12.99 each; 9:30-6 p.m. March 28

Liberty Center

7100 Foundry Road, Liberty Twp.; free Kona Ice and free arts and crafts; 10 a.m. March 28

Spring Hill Church of Christ

2021 Brell Drive, Middletown; 10 a.m. March 28

Mason Health Care Center and Assisted Lodging

5640 Cox-Smith Rpad, Mason; 11 a.m.-12:30 p.m. March 28

Stratford Heights Church

4419 Nelson Road, Middletown; 12 p.m. March 28

Mason Lodge #678

733 Western Row Road, Mason; Ages 3-12; 1-3 p.m. March 28

The Well Bible Church

1190 Stahlheber Road, Hamilton; for children; accessibility hunt included; 3 p.m. March 28

Urban Air

3175 Princeton Road, Fairfield Twp.; with regular admission, 10-11 a.m. March 29

Crestview Presbyterian Church

9463 Cincinnati Columbus Road, West Cheste Twpr; Fair 2-4:30 p.m., egg hunt at 3:30 p.m. March 29

Avalon Park

Avalon Circle, Middletown; 5 p.m. April 2

Residence at Huntington Court

350 Hancock Ave., Hamilton; 3 p.m. April 3

Hidden Valley Orchards

5474 N. Ohio 48, Lebanon; register at hiddenvalleyorchards.com/events/easteregghunt; 11 a.m.-9 p.m. April 4

Victory Pentecostal Tabernacle

7460 Morris Road, Hamilton; 11:30 a.m. April 4

Zion Community Methodist Church

4980 Zion Road, Cleves; 1 p.m. April 4

Edgewood Middle School

3440 Busenbark Road, Trenton; 2 p.m. April 4

Hawthorn Glen Care Community

5414 Hankins Road, Middletown; 2:30 p.m.-3:30 p.m. April 4

LET US KNOW ABOUT YOUR EVENT

If your activity isn’t listed, it’s likely the Journal-News is unaware. Email details to journalnews@coxinc.com.

