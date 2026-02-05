Here’s who wants your vote in May primary for area Ohio House, Senate races

Below are candidates who filed to run for Ohio House and Senate seats by the Wednesday deadline with local boards of elections for the May 5 primary to represent parts of Montgomery, Greene, Butler, Warren, Clark, Miami, Preble and Darke counties.
OHIO SENATE
Ohio Senate District 5:
Democrats
None filed
Republicans
Phil Plummer, Butler Twp.
Ohio Senate District 7:
Democrats
Cara Jacob, Cincinnati
Republicans
Zac Haines, Cincinnati
Kim Lukens, Loveland
OHIO HOUSE
State Rep, 36th District:
Democrats
Rose Lounsbury, Democrat
Republicans
Andrea White, Kettering - Incumbent
State Rep, 37th District:
Democrats
Phil Crippen, Centerville
Tom Herner, Centerville
Republican
Tom Young, Washington Twp. - Incumbent
State Rep, 38th District:
Democrats
Desiree Tims, Dayton – Incumbent
Republicans
None filed
State Rep, 39th District:
Democrats
Daquan Neal, Dayton
Mike Stevens, Englewood
Republicans
Mark Campbell, Huber Heights
State Rep, 40th District:
Democrats
None filed
Libertarian
Joshua Umbaugh, Miamisburg
Republican
Rodney Creech, West Alexandria - Incumbent
J. Todd Smith, Germantown
State Rep. 45th District:
Democrats
Jayson Ameer Rasheed, West Chester
Republicans
Jennifer Gross, West Chester - Incumbent
State Rep. 46th District
Democrats
Benjamin McCall, Hamilton
Republicans
Thomas Hall, Middletown - Incumbent
State Rep. 47th District:
Democrats
Jordan Haire, Hamilton
Libertarians
Jason Purivance, Hamilton
Republicans
Diane Mullins, Hamilton - Incumbent
State Rep. 55th District:
Democrats
Paul Michael Kurtz, Springboro
Libertarians
Philip L. Pirdy, Pleasant Plain
Republicans
C Michelle Teska, Centerville
State Rep. 56th District:
Democrats
Laalitya Acharya, Mason
Republicans
Adam Mathews, Lebanon – Incumbent
State Rep. 70th District
Democrats
Kim McCarthy, Xenia
Republicans
Terry Dale Free, Dayton
Brian Lampton, Beavercreek - Incumbent
State Rep. 71st District
Democrats
Krista Magaw, Yellow Springs
Republicans
Levi Dean, Xenia - Incumbent
State Rep. 74th District
Democrats
Darcy Bisker, Springfield
Darrell Jackson, Springfield
Republicans
Bernard Willis, Springfield - Incumbent
State Rep. 80th District
Democrats
Melissa VanDyke
Katie Koehler Wagner
Republicans
Johnathan Newman - Incumbent
